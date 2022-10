Basket…un international Sénégalais condamné pour agression

L’ex pivot de Chorale Roanne Basket, une des équipes ELITE ProA de France où il a passé deux saisons, qui a été transféré cet été à Tofaş Spor Kulübü en Turquie, avait donné un coup de poing à l’international bosnien de Boulogne-Levallois, Miralem Halilovic, le 31 janvier 2021, lui occasionnant une fracture de la mâchoire. Un geste qui lui avait valu une suspension de dix matches par la Ligue nationale de basket tandis Qu’ Halilovic est resté éloigné des parquets pendant sept mois.

Selon l’AFP, repris par Wiwsport, le procureur de Roanne, Abdelkrim Griniavoir requis 9 mois avec sursis et 2.500 euros d’amende. Le tribunal l’a finalement condamné à 10 mois avec sursis et 2.500 euros soit plus de 1 million 600 de nos francs d’amende. Boubacar Touré était absent de l’audience et n’était pas non plus représenté par un avocat, indique la même source. Avant de quitter la France pour la Turquie, Babacar Touré était l’un des points d’encrage essentiel de son équipe, il tournait à 9,6 points, 7,3 rebonds, 1,0 passe décisive, 0,8 interception et 1,1 contre pour 14 d’évaluation en Betclic ELITE.