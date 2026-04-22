Il pensait repêcher un objet…mais il tombe sur un crocodile

Dimanche soir, un homme s’adonnait à la pêche à l’aimant dans un canal à Roubaix, dans le Nord.

Il a remonté un objet inhabituel : un sac de couchage particulièrement lourd. Il l’a ouvert et a découvert à l’intérieur le cadavre d’un crocodile mesurant plus d’un mètre de long.

Selon des images, le reptile était entouré de chaînes et aurait été lesté avec des poids. Alertée, la police municipale est intervenue sur les lieux, accompagnée de la ligue de protection animale afin de prendre en charge l’animal.

Le parquet a été saisi de cette affaire. L’enquête devra déterminer l’origine de l’animal et les circonstances de sa mort.

Source : F D