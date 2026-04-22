Des chiffres et des promesses…le « Projet » à l’épreuve de la réalité

Deux ans après l’alternance de mars 2024, le gouvernement a organisé une série de conférences de presse pour dresser le bilan du « Projet ». Si les ministres mettent en avant des réformes structurelles et un dialogue social apaisé, l’opinion publique, elle, scrute désormais les résultats tangibles derrière la sémantique de la rupture.

Au cœur de l’offensive gouvernementale, le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, a détaillé l’architecture d’un pacte social fort d’engagements. À « Dakar Dem Dikk, l’effort porte sur la signature de contrats à durée indéterminée (CDI) pour 241 prestataires, en plus de 9 réintégrations directes. Au Port Autonome de Dakar, 40 travailleurs ont déjà retrouvé leurs postes, tandis que 8 agents ont été réintégrés dans le secteur des mines. Concernant la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), un protocole de départ négocié a été finalisé pour 37 agents ».

Dans le secteur de l’éducation, le ministre Moustapha Guirassy a mis l’accent sur la régularisation des « enseignants décisionnaires », une injustice administrative qui persistait depuis 2018. L’annonce du financement de 5 000 salles de classe pour éradiquer les abris provisoires d’ici 2030 marque une volonté de planification à long terme. Cependant, au-delà de ces chiffres, c’est la qualité intrinsèque de l’enseignement et l’adéquation formation-emploi qui restent les véritables chantiers. Pour les syndicats, le respect du protocole d’accord signé n’est pas une option, mais une condition sine qua non pour éviter une nouvelle année blanche.

Le volet sanitaire, porté par le ministre Ibrahima Sy, affiche une ambition claire : le recrutement spécial de 2 500 agents, incluant médecins, infirmiers et personnel technique. Ce renforcement du capital humain s’accompagne d’une réforme législative avec l’élaboration du premier Code de la santé au Sénégal. Si l’investissement de 65 milliards de FCFA dans le plateau technique est une avancée notable, l’accès effectif aux soins pour les populations rurales reste un défi. La « carte hospitalière » promise devra rapidement se traduire par des structures fonctionnelles là où le besoin est le plus criant, sous peine de rester une simple ambition cartographique.

Le ministre Déthié Fall a dû jongler entre l’annonce de livraisons imminentes, notamment des palais de justice et des prisons à Mbour et Louga, et la reconnaissance d’un contexte budgétaire serré. Le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) continue d’être le bras armé de l’État en zone rurale avec 402 km de pistes et l’électrification de 239 localités. Mais pour les populations locales, l’urgence ne se chiffre pas en kilomètres de bitume, mais en opportunités économiques réelles créées par ce désenclavement, particulièrement pour l’écoulement des produits agricoles.

L’assainissement des finances publiques, avec 800 milliards de FCFA de dette intérieure apurés, est brandi par l’exécutif comme le moteur de la relance. Pour le régime Diomaye-Sonko, cet effort financier est le préalable nécessaire à la restauration de la confiance avec le secteur privé. Cependant, la macroéconomie peine encore à se traduire par une baisse visible des prix des denrées de première nécessité. Les entreprises attendent désormais que cette régulation de la dette s’accompagne d’une simplification réelle de la pression fiscale et d’un meilleur accès au crédit pour soutenir la préférence nationale.

Sur le terrain social, le gouvernement a multiplié les gestes symboliques en procédant à des réintégrations significatives, notamment au Port autonome de Dakar et à Dakar Dem Dikk. Ces mesures de justice sociale visent à corriger les licenciements jugés abusifs sous l’ancienne administration. Si ces actes sont salués par la base ouvrière, le défi reste la création d’emplois durables pour la jeunesse. Les 2 500 recrutements dans la santé et les 2 527 dans l’éducation sont des bouffées d’oxygène, mais ils ne sauraient résorber à eux seuls la demande massive d’un marché du travail en pleine explosion démographique.

La réorganisation de l’administration territoriale autour de 3 gouvernorats et 126 sous-préfectures vise à rapprocher l’État du citoyen. Parallèlement, la digitalisation progressive des procédures administratives est présentée comme un rempart contre la corruption et les lenteurs bureaucratiques. Cette « nouvelle gouvernance » est le socle de la transformation systémique prônée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Pourtant, l’efficacité de cette réforme se mesurera à la réduction effective des délais d’obtention des documents administratifs et à la transparence réelle des marchés publics.

Malgré les avancées, Olivier Boucal a admis que des tensions subsistent, notamment dans les collectivités territoriales. La « trêve sociale » de trois ans, bien que signée, reste fragile. Elle est un crédit de confiance dont l’échéance se rapproche. Les travailleurs et le patronat, bien qu’engagés, ne cachent pas que leur patience est indexée sur la réalisation concrète des 50 activités structurantes du pacte. Pour le citoyen, l’heure n’est plus à l’explication de la vision, mais à la démonstration de son impact sur le panier de la ménagère et le service public.

Après deux ans d’exercice, le régime Diomaye-Sonko a réussi son exercice de communication et de planification. Le cadre est posé, les budgets sont fléchés et les réformes législatives sont enclenchées. Mais dans un Sénégal où l’impatience sociale est à fleur de peau, le discours de la rupture doit impérativement s’incarner dans des résultats immédiats. Les belles paroles et les protocoles d’accord ont atteint leurs limites pédagogiques ; seule la traduction de ces engagements en actes concrets permettra de sceller durablement le contrat de confiance entre le régime et le peuple sénégalais.

La rédaction de Xibaaru