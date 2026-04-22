Thiès : Deux individus arrêtés avec des faux billets

Le Commissariat du 1er arrondissement de Thiès a procédé, le 18 avril 2026, à l’interpellation de deux individus impliqués dans une affaire d’association de malfaiteurs et de tentative de mise en circulation de signes monétaires contrefaits.

Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel. Les éléments de la Brigade de Recherches ont d’abord appréhendé un premier suspect au bar « Le Manguier », en possession de 120 000 FCFA en faux billets (12 coupures de 10 000).

La poursuite des investigations a permis d’interpeller son fournisseur, qui détenait 390 000 FCFA en billets contrefaits (39 coupures de 10 000), ainsi qu’un lot de « billets noirs » d’une contre-valeur estimée à 2 980 000 FCFA.

Au total, l’opération a permis de saisir 510 000 FCFA en faux billets et près de trois millions en billets noirs. Les deux mis en cause ont été déférés au parquet à l’issue de la procédure.