Nioro : Démantèlement d’un réseau de voleurs de motos Jakarta

Le Commissariat Urbain de Nioro a procédé, le 20 avril 2026, au démantèlement d’une association de malfaiteurs spécialisée dans le vol de motos de type « Jakarta ». L’opération a été menée par la Brigade de Recherches (BR) à la suite d’une plainte pour vol et grâce à l’exploitation d’un renseignement opérationnel.

Les enquêteurs ont réussi à appréhender six individus impliqués dans ces activités criminelles. Interrogés, les suspects ont reconnu avoir dérobé une moto Jakarta le 8 avril 2026, lors d’une soirée culturelle (« xawaré ») organisée par la Coordination Pastorale des Jeunes Catholiques de Nioro. Profitant de l’inattention de la foule vers 4 heures du matin, ils ont soustrait l’engin avant de l’acheminer en Gambie, où il a été revendu à Farafégny pour 95 000 FCFA.

Les investigations ont également révélé leur implication dans un autre vol commis à Keur Ayib, à la veille de la Korité. Les suspects ont admis avoir subtilisé une moto dans une concession privée, qu’ils ont ensuite revendue à Touba pour 102 000 FCFA. Ils ont justifié leurs actes par des difficultés financières.

Au terme de la procédure, les six mis en cause ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol de nuit en réunion.