Bassirou Dieng sur l’affaire général Kandé : « sortez l’armée de votre politique »

Mettez-vous en position de garde-à-vous et sortez l’armée de votre politique

Le remplacement du Chef d’Etat major de l’armée de terre, le Général Souleymane Kandé, par le Général Magatte Ndiaye à la tête de l’Etat-major de l’armée de terre fait bavarder certains adversaires du régime du Président Bassirou Diomaye Faye qui ne disent que des futilités depuis hier.

Nous nous demandons s’ils n’ont pas perdus le nord ou si c’est leur humiliation du 24 mars 2024 qui fait toujours effet. Je suis d’ailleurs obligé d’utiliser le jargon des soldats en leurs demander de se mettre en position de garde-à-vous et de sortir notre armée de leur politique. S’ils oublient que c’est la Constitution qui confère au président de la République le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires, nous serons obligés de leurs rappeler que c’est au Président Bassirou Diomaye Faye que la Constitution donne le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires. Et il n’a de compte à rendre à personne en usant de son droit constitutionnel.

Avant la nomination de Général Kandé, il y avait d’autres généraux qui occupaient cette place et Macky SALL, pour qui vous roulez, avait décidé, par la force que lui conférait la Constitution, de le nommer Chef d’état major de l’armée de terre en 2022. Le faisant personne n’avait considéré le remplacement de son prédécesseur, le Général de brigade Philip Henry Alfred Dia, comme de la sanction. Nous nous sommes soumis sans broncher mot à la décision du Chef suprême des armées qu’est le président de la République et nous nous nous sommes aussi dits qu’ainsi va la République. Les Hommes passent et les Institutions demeurent.

Le Général Kandé a rempli sa mission à la tête de notre armée. Son pays a besoin de lui ailleurs, il n’y a pas alors besoin de s’exciter car c’est un bon soldat comme lui qui est nommé. Notre devoir de citoyen simple doit juste être de prier pour qu’il réussisse et rien d’autre. Notre armée a toujours été une armée républicaine et disciplinée. Et ce n’est pas vos excitations qui leur feront changer de cap. Même les violentes manifestations entre 2021 et 2024 ne les ont pas dévier de leurs missions régaliennes.

Bonne continuation au Général Souleymane Kandé et bonne mission au Général Magatte Ndiaye.

Bassirou DIENG, Chargé de communication nationale du Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance (M.I.M.I), Coordonnateur du M.I.M.I du département de Pikine et Membre de la Cellule Communication nationale de Diomaye Président