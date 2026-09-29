Bassirou Dieng : « Un message fort et plein de sagesse du Président envers sa jeunesse »

À la suite de l’installation officielle du Conseil consultatif de la jeunesse du Sénégal, le coordonnateur national de la Cellule média de Kiiraay, les Patriotes républicains, Bassirou Dieng, salue le discours prononcé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, devant la jeunesse sénégalaise.

Dans une déclaration, il invite la jeunesse sénégalaise à écouter attentivement le message du chef de l’État, qu’il considère comme porteur « d’enseignements et de sagesse ». Selon Bassirou Dieng, le discours présidentiel a abordé plusieurs questions essentielles pour la jeunesse, notamment l’intelligence artificielle, son utilisation et le comportement attendu d’une jeunesse responsable, ainsi que son rôle dans l’avenir du Sénégal.

« Nous inviterons la jeunesse sénégalaise à écouter religieusement le discours du Président Bassirou Diomaye Faye lors de cette cérémonie d’installation du Conseil Consultatif de la Jeunesse du Sénégal. Parce qu’il est plein d’enseignements et de sagesse », affirme-t-il.

Pour le coordonnateur national de la Cellule média de Kiiraay, le président de la République s’est adressé à la jeunesse avec le cœur et l’expérience liés à son parcours et à sa fonction de chef de l’État. Bassirou Dieng estime désormais qu’il appartient aux jeunes de s’approprier ce message. « Il revient maintenant à notre jeunesse de bien comprendre le message, de l’écouter attentivement et d’essayer de décortiquer mot par mot et en faire un guide », souligne-t-il.

Il s’appuie également sur la réaction du public présent au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, où s’est tenue la cérémonie, pour illustrer l’adhésion de la jeunesse au discours présidentiel. « Les acclamations des milliers de jeunes, qui ont bien rempli le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, en disent long », affirme-t-il.

Bassirou Dieng considère ainsi qu’une jeunesse « consciente, responsable et qui ose » est possible avec le président de la République et son gouvernement. S’adressant directement à la jeunesse sénégalaise, il conclut : « Jeunesse du Sénégal, le Président de la République croit en vous alors mettez-vous à ses côtés pour que nous développions ensemble notre cher Sénégal. »