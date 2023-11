Bassirou Diomaye Faye candidat…Les explications de l’ex Pastef

Après le Post de Amadou Bâ, annonçant le choix porté sur Bassirou Diomaye Faye pour être leur candidat, l’ex Pastef a expliqué cette décision. Pour la formation politique que les autorités disent avoir dissoute, il ne s’agit nullement d’une capitulation. « Nos adversaires, usant et abusant de tous les leviers du pouvoir ont décidé de prolonger le dilatoire et de laisser s’enliser le contentieux judiciaire contre le Président Ousmane Sonko pour gagner du temps et plomber Le projet. C’est un cas de figure que nous avions prévu », explique le parti dissous.

L’ex Pastef de rajouter : « Le Yo-yo judiciaire dans lequel ils veulent embourber le pays relève du dilatoire, conforté par la forfaiture administrative de la Direction générale des élections (DGE) et du ministère de l’Intérieur, pour refuser remettre les fiches de parrainage du Président Ousmane Sonko, porteur du projet, jusqu’au 11 décembre, date du début des dépôts des candidatures. Inédit dans l’histoire du Sénégal. »

« C’est en réponse à cela que, après nous être concertés tous les quatre et après avoir fait valider notre décision par le Président Ousmane Sonko, nous demandons unanimement à tous les Sénégalais de lancer, à compter de ce lundi 20 novembre 2023, la campagne de parrainage du projet en faveur du candidat Bassirou Diomaye Faye (…). Faire parrainer le candidat Bassirou Diomaye Faye ne signifie nullement une abdication quant à la candidature du Président Ousmane Sonko. Tout le monde le connait assez pour savoir que jusqu’à son dernier souffle, il se battra sans compromission. Faire parrainer le candidat Bassirou Diomaye Faye, c’est faire échec à la stratégie du pourrissement du régime et lancer une des multiples cartes de notre projet dans la course », poursuivent les camarades de Sonko.

« Au moment où nous nous adressons à vous, la candidature du Président Ousmane Sonko n’est touiours pas écartée, malgré toute l’armada juridico-administrative mise en place par le régime de Macky Sall. Ses excellents avocats poseront tous les actes nécessaires à tous les niveaux juridictionnels les heures et jours à venir. Et nous vous assurons qu’avec les autres formes de parrainages (par les élus), nous gardons notre capacité de parrainer sa propre candidature et de parrainer d’autres candidats jusqu’au jour même des dépôts ».