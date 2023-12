Bénédiction des couples de même sexe : Les précisions de l’Archevêque de Dakar

L’Archevêque de Dakar a réagi à la décision du Pape François « autorisant la bénédiction des couples de même sexe ». Mgr Benjamin Ndiaye précise que l’Église ne peut pas valider de telles pratiques, mais il faut juste respecter la conviction des gens. Il insiste sur l’importance de prendre le temps de lire le document avant de formuler un avis.

« La bénédiction qui consiste à prier pour que le Seigneur donne de grâce à untel ou à un tel, nous sommes tous promis à cela. Il n’y a pas de ségrégation là-dessus. Je peux prier pour tout le monde, parce que tout le monde est une créature sacrée de Dieu. Et de ce point de vue, on doit le respect à l’autre même si on n’est pas d’accord sur ses orientations, on doit respecter son vis-à-vis », a dit Mgr Benjamin Ndiaye à l’occasion de son traditionnel message de Noël.

« J’insisterai sur le fait que peut-être le document est un peu orienté par rapport à des préoccupations dans le milieu occidental. Et donc on peut avoir du mal à rentrer dans la problématique comme si on voulait nous amener à valider quelque chose que l’Église elle-même ne valide pas », a indiqué l’Archevêque de Dakar dont les propos sont rapportés par Pressafrik.

Selon lui, il a été bien mentionné que « nous ne validons pas des orientations sexuelles qui ne correspondent pas à ce que nous croyons être (…) Personne n’a le droit au nom de sa foi d’aller tuer l’autre parce qu’il ne partage pas votre orientation. Il faut respecter les gens dans leur point de vue ça ne veut pas dire que vous validez leur option, mais vous leur devez respect. Qu’il n’y ait pas de confusion pour nous, nous ne validons pas cela et le document est très clair là-dessus ».

Mgr Benjamin Ndiaye invite les gens à lire le document avant de formuler un avis. « J’invite les gens à lire d’abord le document à ne pas se contenter de lire de petites dépêches ou des analyses sentimentales qu’on trouve sur internet. Il faut donc prendre le temps de lire le texte jusqu’au bout avant de vouloir se prononcer », a-t-il insisté.