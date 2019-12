Benzema et les autres français font gagner le…Real Madrid

La colonie française fait gagner le Real de Zinedine Zidane 2-0 devant l’Espagnol de Barcelone

Pour l’occasion, à domicile, la Casa Blanca se présentait dans un 4-3-3 avec Courtois dans les cages. Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy composaient la défense alors que Toni Kroos, Casemiro et Federico Valverde se retrouvaient au cœur du jeu. Enfin, Vinicius Junior et Rodrygo Goes accompagnaient Karim Benzema sur le front de l’attaque.

En première période, les Merengues ont nettement dominé les débats et auraient pu se mettre à l’abri plus tôt si Vinicius Junior avait fait preuve de plus de réalisme. Finalement, Raphaël Varane a fait le plus dur juste avant la mi-temps (37e).

Dans le rond central, Federico Valverde transmet un excellent ballon en profondeur à Karim Benzema. Le Français conserve à l’entrée de la surface et décale sur la gache Raphaël Varane qui arrive lancé.

Ce dernier ajuste Diego Lopez d ‘une frappe croisée.

À la 80e minute de jeu, Karim Benzema met le Real Madrid à l’abri suite à un excellent mouvement madrilène avec l’attaquant français qui décale Federico Valverde sur la droite.

A l’entrée de la surface, ce dernier conserve le ballon et centre en retrait pour Karim Benzema qui marque d’une frappe croisée. . Il s’agit de son onzième but cette saison en Liga.

Deux minutes plus tard,,Ferland Mendy commet une nouvelle faute au niveau de la ligne médiane sur Fernando Calero. Une semelle synonyme de second carton jaune pour le Français qui laisse ses coéquipiers à dix.

Sans Marceli blessé, Zidane va devoir trouver une solution pour le poste lors du prochain match de Liga.

Si les Français, Raphaël Varane et Karim Benzema ont livré un grand match, que dire de Federico Valverde. Encore une fois éblouissant au cœur du jeu, il a permis d’équilibrer la Casa Blanca tout en faisant le lien avec l’attaque. Il est d’ailleurs impliqué au départ des deux buts de son équipe.

La Casa Blanca compte provisoirement trois points d’avance sur lle FC Barcelone.