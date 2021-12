Bignona : Des centaines de jeunes garçons misent sur l’expérience de Keita

Plus on se rapproche des élections territoriales, le maire sortant de la commune de Bignona bénéficie de soutien des jeunes. En effet, après les deux mille filles, c’est au tour de plusieurs centaines de jeunes garçons de porter leur choix sur Mamadou Lamine Keita.

Ils ont organisé un grand rassemblement ce Dimanche 5 Décembre 2021 pour officialiser leur adhésion au projet de Mamadou Lamine Keita pour la commune de Bignona. Ils ont alors fait le pari, devant de nombreux responsables de Benno Bokk Yakaar, de le réélire haut la main le 23 Janvier prochain.

Voici leur déclaration lue par leur porte-parole :

DECLARATION DE L’UNION DES JEUNES DE LA CDD (Convergence des démocrates pour lendeveloppement), mouvement politique du maire de Bignona, Mamadou Lamine Keita

Mes chers camarades jeunes, certains pensaient, peut-être même

priaient-ils pour que vous ne veniez pas en masse ; alors, les jeunes

de Bignona sont là car vous êtes représentatifs de la vaillante

jeunesse de notre commune. Vous êtes venus de Bassène, de

Manguiline, de Badionkoto, de Tenghory, de Château d’Eau, de

Kadiamor et de Médina Plateau. Vous êtes venus nombreux

répondre à l’appel du camp de la compétence, de l’expérience et du

sérieux.

Monsieur le maire;

Mesdames et messieurs les responsables des organisations membres de Benno Bokk Yakar ;

Chers militants de Benno.

Après la grande rencontre des Kouline Keita du 6 Octobre 2021, les jeunes garçons, regroupés au sein de l’Union des Jeunes de la CDD, ont décidé à leur tour, de marquer l’histoire. C’est le moment pour moi, chers camarades jeunes, de vous féliciter pour cette forte mobilisation qui traduit votre engagement pour notre chère commune, Bignona. Frantz FANON ne disait-il pas que « chaque génération est investie d’une mission, soit elle l’accomplit, soit elle la trahit ». Vous tous qui avez pris de votre temps pour prendre part à la rencontre de ce matin, vous avez décidé d’être acquittés par l’histoire en refusant l’immobilisme et la critique facile. Puisse votre exemple faire tâche d’huile afin que de plus en plus de jeunes comprennent les enjeux de l’heure et s’engagent au service de la communauté. C’est cela l’ambition du Président de la

République, Macky SALL, qui considère que la jeunesse figure parmi les forces vives qui doivent assurer la transformation

économique et sociale de notre pays. C’est pourquoi, après le choix porté par le Président Macky SALL sur notre leader pour conduire la liste de Benno Bokk Yakkar dans la commune de Bignona, nous

jeunes de la CDD, avons décidé aussi, de nous engager avec détermination en faveur de ce choix.

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs

La liste de Benno Bokk Yakkar nous propose à la fois, la continuité, l’expérience et la diversité des compétences. Voilà

pourquoi nous avons choisi de la soutenir. Nous le faisons dans l’intérêt de notre commune car le 23 Janvier, cher camarade, il ne s’agira pas seulement de choisir un camp mais il s’agira surtout de décider pour l’avenir de notre commune, de l’avenir de sa Jeunesse.

Nos adversaires nous interrogent souvent sur ce que le Maire Mamadou Lamine KEITA a déjà fait pour la Jeunesse de Bignona. A cette question, nous répondrons que la Jeunesse a besoin de

formation, d’emplois et d’infrastructures sportives, entre autres. Parlant du premier point, force est de reconnaitre que beaucoup de jeunes de Bignona, dont certains présents dans la salle, ont suivi

des formations qui leur ont ouvert des perspectives réelles grâce au 3

Parlant de la question de l’emploi, le génie et la vision éclairée de notre Maire ont permis la réalisation à Bignona de la Plateforme Economique qui est une réponse adaptée à la problématique de

l’emploi des jeunes. Pour la première fois dans l’histoire de notre commune, un projet initié par la mairie et qui a coûté des milliards, va permettre l’installation à Bignona de plusieurs entreprises qui

vont offrir à plus de mille jeunes des emplois décents et durables.

Parlant d’infrastructures sportives, nous vous invitons à faire un tour au stade municipal de Bignona en construction. La dimension et le rythme des travaux rassurent les plus sceptiques. Bientôt, la

jeunesse de Bignona disposera d’un complexe sportif avec un terrain multifonctionnel et un terrain de football doté d’une tribune totalement couverte de 1012 places, des projecteurs, des grilles de

protection et du gazon synthétique.

Qui peut attendre mieux d’un maire ?

Voilà pourquoi, chers jeunes, nous avons décidé de nous investir pour permettre au Maire de terminer les grands chantiers qu’il a initié pour sa Jeunesse.

Chers responsables,

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,

C’est le moment pour nous de tourner le regard vers l’Avenir car,comme dit MARTI, « c’est le temps des brasiers, il ne faut

regarder que vers la lumière ». Cette lumière, c’est l’horizontoujours prometteur que nous indique Docteur Mamadou Lamine Keita et à l’avènement duquel chaque citoyen de notre commune

est convié.La jeunesse, plus que tout autre composante de notre commune,

est invitée à prendre part à la poursuite de cette grande œuvre déconstruction de notre cité.

VIVE BIGNONA

VIVE BENNO BOKK YAKKAR

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AIMABLE ATTENTION