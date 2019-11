C’est dans la diversité que le Maoulid 2019 a été célébré à Bignona. Les musulmans ont convergé dans les grandes mosquées de leur localité, une décentralisation voulue et encouragée par le marabout El Hadji Fansou Bodian. Absent du territoire sénégalais, ses adjoints et son frère cadet ont présidé la nuit du Prophète à la grande Mosquée avec un message de paix et d’unité du marabout qui a invité les fidèles à renouveler et renforcer leur foi en Dieu.

L.BADIANE pour xibaaru.sn