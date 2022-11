Bignona : Le Festival «alimen-terre» encourage le consommé local

Produire abondamment et consommer ce que nous produisons pour assurer une indépendance alimentaire sont les objectifs visés par le festival international «alimen-terre» qui en est à 5ème édition.

A Bignona, l’entente de Diouloulou a organisé l’événement dans le village de Kabiline ce weekend et ce, pour la 4ème fois. Selon Ibrahima Fall, coordonnateur de ce festival, c’est un moment de sensibilisation pour amener les producteurs à adopter des pratiques agricoles saines et durables et soucieuses de la protection de l’environnement.

C’est aussi un instant de plaidoyer auprès des communautés afin qu’elles s’approprient du concept de consommé local.

Cela la coopérative de producteurs agricoles dénommée « Entente de Diouloulou » l’a compris depuis très longtemps et aujourd’hui, l’histoire lui donne raison. Cette organisation paysanne fait chaque année plusieurs centaines d’hectares pour une production très abondante.

L’Entente de Diouloulou est l’une des coopératives qui fournissent chaque saison des centaines de tonnes de semences certifiées à l’Etat compte non tenu de production de consommation

Cependant, ces belles performances sont l’arbre qui cache la forêt, les besoins en matériel de l’entente de Diouloulou sont loin d’être satisfaits. Les producteurs qui saluent les efforts de l’Etat et des projets et programmes espèrent être renforcés en matériel post-récolte mais aussi des motoculteurs, des repiqueuses et une mini rizerie

Même si c’est suffisant mais l’Etat fait quand même des efforts selon le directeur régional du développement rural qui engage les coopératives dans la diversification. Casimir Adrien Sambou se félicite du comportement des pluies et des cultures cette saison et espère, comme tous les acteurs une production

L’option est donc clairement définie, développer une résilience, à travers l’agriculture pour mieux face à la géopolitique mondiale marquée par des crises alimentaire, sanitaires ou politiques

L.BADIANE pour Xibaaru