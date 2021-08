Bignona : Le Fogny patauge encore dans les eaux

Comme chaque année, notamment pendant l’hivernage, les populations du Fogny vivent le calvaire à cause du mauvais de la piste qui relie Bignona à Sindian via Kagnarou. Que des nids de poule et avec l’hivernage, il faut plonger dans des flaques d’eau jusqu’à destination. Les rares automobilistes qui s’aventurent à emprunter ce tronçon se retrouvent toujours chez le mécanicien.

Pour éviter ces ennuis, beaucoup préfèrent ne pas y aller ou faire un long contournement qui a des conséquences lourdes sur la mobilité des populations et cela impacte l’économie locale alors que cette zone du nord du département de Bignona est un poids réel pour l’économie régionale et nationale. Malgré les promesses, la situation reste intacte et s’aggrave d’année en année mais cette année avec le concours du ministère des infrastructures et des transports terrestres, à travers ses démembrements, une solution transitoire a été retenue pour permettre aux usagers de cet axe de circuler dans des conditions améliorées.

Une entreprise servant dans la zone a été commise pour des travaux de réparation. Mais il y a un blocage qui plane sur cette volonté car cette entreprise n’arrive pas à accélérer les travaux car selon Ibrahima Anelka Sané, coordonnateur de l’association dénommée « fognyola » (notre fogny en diola), l’Etat doit des arriérées à cette entreprise pour les travaux des pistes Oulampane, Sidian, Baïla. Donc faute d’argent, l’entreprise a du mal à supporter les frais de réparation de l’axe Bignona-sindian. C’est pour cette raison que Anelka Sané interpelle à nouveau l’Etat afin que les choses se passent comme prévu

Cependant, le Fogny n’a pas varié sur ses exigences, les jeunes qui menacent de se faire entendre de la manière la plus forte demandent encore une fois le bitumage de l’axe Bignona, Kagnarou, Sindian dans les meilleurs délais

Espérons que ces travaux qu’on veut faire en plein hivernage permettront aux populations du Fogny d’être désenclavées le temps d’une saison

L.BADIANE pour xibaaru.sn