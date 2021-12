Bignona : Le Maire de Diouloulou offre son salaire aux jeunes et aux femmes

S’il est réélu le 23 Janvier prochain, le maire de Diouloulou ne touchera pas à ses indemnités durant les cinq ans de son mandat. Yaya Diatta qui a pris les rênes de cette collectivité en fin Février 2021 à la suite du rappel à Dieu du Maire Malang Thiam en a décidé ainsi. Cela fait un montant global de 18 millions, ses indemnités étant de 300 000f par mois. Il a négocié avec une institution financière pour disposer quand il voudra de ces 18 millions qui seront logés dans un compte.

Six millions seront consacrés à la promotion de l’excellence dans le secteur de l’éducation. Ils serviront aussi à soutenir et accompagner les étudiants de la commune en termes d’amélioration de leurs conditions d’étude mais aussi aider ceux qui parviennent à obtenir des bourses d’étude à l’étranger.

Les 12 millions seront consacrés à l’accompagnement des jeunes et des femmes porteurs de projet. Un comité pluridisciplinaire sera mis en place avec la participation de la mairie et de techniciens dans plusieurs domaines pour étudier les dossiers, orienter les demandeurs et au besoin leur proposer des formations. Le maire veut jouer sa participation pour l’accès aux financements des jeunes et des femmes qui ont toujours du mal à bénéficier des divers fonds mis en place par l’Etat et les épargner des taux de remboursement insupportable au niveau des banques.

En somme, le maire de Diouloulou veut mettre l’expérience qu’il a acquise au profit de sa commune. Il a eu beaucoup d’expérience en tant qu’inspecteur de l’éducation mais aussi sa participation dans différents projets comme celui des volontaires de l’éducation nationale en tant que Directeur du projet, sa participation remarquée avec les américains de l’USAID, sa collaboration avec la banque mondiale et aujourd’hui avec les partenaires canadiens et américains

L.BADIANE pour xibaaru.sn