Locales 2022 : Serigne Bass Abdou Khadre s’adresse aux talibés

Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, qui procédait à l’installation du représentant du Khalife général des mourides à Pikine, a tenu à prodiguer ses conseils aux talibés, en direction des élections locales du 23 janvier 2022.

« Tous les politiciens qui se tiraillent ne doivent pas être plus importants, à vos yeux, que Serigne Touba. Tous autant qu’ils sont. Ceux qui étaient là, ceux qui sont là et ceux qui viendront. Nous en sommes à un niveau où, certains préfèrent être dans un parti politique que d’être dans une confrérie. Ceci n’est que l’œuvre de Satan (…)

Je vous parle, vous qui placez votre espoirs en Serigne Touba. Je vous exhorte à ne pas vous laisser emporter par ce que l’on vit aujourd’hui. C’est-à-dire que vos leaders politiques soient plus importants pour vous que vos marabouts. Ceci n’est que l’œuvre de satan (…)

Cheminer avec une personne ne doit pas vous amener à dénigrer l’autre ou à détruire vos relations avec des proches. Ceux-là pour qui vous le faites, n’en valent pas la peine. Car vous vous disputez pour eux et le lendemain ils se retrouvent entre eux, sans rien vous dire. ‘‘Cone Yen tamite am leen fouleu ». Et ne croyez qu’en Dieu et Serigne Touba », a lancé le porte parole du Khalife général des mourides.