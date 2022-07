Bignona : Le Maire s’oppose au lancement des travaux du FERA et crée une polémique

Le secrétaire général du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement devait procéder au lancement des travaux de construction de route sur un linéaire de plus d’un kilomètre dans la commune de Bignona en compagnie du directeur général du FERA (fonds d’entretien routier autonome) conformément à une convention signé l’ancien Maire Mamadou Lamine Keita.

Seulement, la cérémonie n’est pas allée à son terme car le maire aidé par des jeunes notamment de son parti le PASTEF en avait décidé ainsi. Bacary Diatta a estimé qu’en tant que maire de la ville, il n’a pas été suffisamment impliqué et que les choses allaient se dérouler sans que lui, maire de la ville, ne maîtrise tout. Pour lui, c’est un manque de respect à son égard vu le mandat des populations qu’il porte.

L’édile de Bignona estime que c’était à lui d’inviter et d’accueillir les hôtes et non le contraire. Cependant, Bacary Diatta qui reste ouvert à tout apport individuel ou de l’état reste ferme quant au fait que les choses doivent se passer selon les règles en la matière et que tout investissement dans sa commune doit passer par la porte ne serait-ce que par « élégance républicaine » même s’il reconnaît qu’il a été saisi officiellement par le Préfet qui l’inviterait à prendre part à ce lancement.

Le secrétaire général du ministère des transports terrestres, Aubin Sagna, pour sa part, se dit désemparé, déçu et inquiet pour l’avenir de Bignona si ceux qui gèrent la collectivité ne peuvent pas faire la part entre une activité institutionnelle et une activité politique.

En tant que représentant du Ministre, Aubin Sagna ne comprend pas l’attitude du maire qui, selon lui, est venu avec le président du conseil départemental et les jeunes de son parti pour perturber la cérémonie. Il se désole d’autant plus que ce qui est en train d’être fait se réalise au profit exclusif des populations notamment celles du quartier Kadiamor qui ont toujours souffert de l’inaccessibilité de leur quartier.

C’est dommage, selon Aubin, que des élus locaux ne comprennent les enjeux du développement qui passent inéluctablement par les routes. Cependant, le SG Aubin rassure les populations quant à la poursuite des travaux. Il en a profité pour remercier le Président Macky Sall qui a de bonnes intentions pour aider les populations de Bignona malgré tout

L.Badiane pour Xibaaru