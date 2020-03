Bignona : Le service du commerce a saisi une grande quantité de gel contrefait

Une grande quantité de flacons de faux gel antiseptique a été saisie à Bignona par le service départemental du commerce. Dans ce contexte où les sénégalais sont affolés à cause du covid-19, c’est la ruée vers ces produits désinfectant. Malheureusement, selon Daouda Mané, chef de service départemental du commerce de Bignona, certains en profitent pour faire des affaires mal saines. Du faux gel de main a été fabriqué et mis en vente dans le marché. Plus de 200 flacons ont été saisis Les mis en cause sont arrêtés et remis à la gendarmerie en attendant que l’enquête ouverte à cet effet suive son cours. L’objectif est de remonter jusqu’aux fabricants. Le chef de service départemental du commerce de Bignona invite les populations à la vigilance mais Daouda Mané exhorte également les pharmacies reconnues à tout faire pour disposer du bon gel en grande quantité et de le vendre aux prix homologués par le ministère du commerce

L.BADIANE pour xibaaru.sn