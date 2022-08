Bignona : Les jeunes et les femmes de Mangaglouck outillés par «Kabonketoor»

Les femmes et les jeunes de la commune de Mangagoulack sont capacités et accompagnés par «Kabonketoor» dans le cadre du projet dénommé résilience économique et articulation sociopolitique pour une justice sociale et la construction de la paix. Ce projet renforce le leadership féminin et amène les femmes à s’impliquer dans la vie socioéconomique et politique de leur localité.

Les jeunes sont également concernés car ils ont un grand rôle à jouer dans la construction ou reconstruction de la paix. Ils doivent être capables de résoudre des conflits de tous ordres de façon non violente. Cette période de vacance, beaucoup de conflits sont notés au niveau des villages à l’occasion des compétitions sportives des navétanes, ces jeunes devraient être utiles à leurs communautés respectives pour une pacification et la préservation de la paix à tous les niveaux.

La préservation des biens communs et amener les jeunes avoir un réflexe genre sont aussi des axes importants de ce projets

L.Badiane pour Xibaaru