Bignona : Les scouts en camp de formation

Une semaine durant, du 8 au 15 Septembre 2022, les scouts du Sénégal et de la sous-région se sont retrouvés à Bignona pour un camp durant lequel les anciens et les moins anciens ont été capacités. Ils ont également participé à des activités citoyennes.

Le leadership du scoutisme face aux défis actuels est le thème de camp qui regroupe des scouts du Sénégal et de la sous-région à Bignona. Durant ce camp, plusieurs activités d’ordre pédagogique et citoyen ont été menées à travers le camp école préparatoire (CEP), le camp national de branches (CNB) et le camp Badge de Bois (CBB).

Tout cela démontre encore une fois, que le scoutisme est un mouvement au service des communautés et contribue à l’épanouissement socioéconomique des jeunes notamment. De nos jours, de nombreux défis se dressent devant l’humanité en termes de crise économique, de manque d’emploi pour les jeunes ou encore en termes de sécurité.

Et le scoutisme doit former et éduquer les jeunes à pouvoir faire face à toutes les situations. Des efforts et des stratégies sont en train d’être développés pour rapprocher davantage le mouvement des communautés et pousser les jeunes à l’intégrer pour leur propre bien et celui de la société

