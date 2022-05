Bignona : L’OIM et les acteurs culturels sensibilisent sur la migration

Utiliser l’art et les cultures urbaines pour sensibiliser les jeunes sur les conséquences de l’émigration irrégulière et les opportunités qu’ils ont de rester et réussir ici est l’objectif de la journée de mobilisation communautaire organisée à Bignona par les acteurs des arts et les cultures en relation avec l’organisation internationale pour les migrations

Le flux migratoire des jeunes vers d’autres horizons prend de l’ampleur parfois dans des conditions irrégulières et le département de Bignona n’est pas épargné. Voilà pourquoi l’OIM (organisation internationale pour les migrations) en relation avec les acteurs locaux mène la sensibilisation auprès des jeunes à travers divers supports dont la culture et l’art. Vu que les jeunes aiment les cultures urbaines, le prétexte d’un podium musical a servi de cadre pour mener le plaidoyer sur les opportunités existantes pour réussir au Sénégal.

Cependant, pour ceux qui veulent toujours partir, il y a eu des communications sur la manière de partir car pour l’OIM, il ne s’agit pas d’arrêter la migration mais de faire en sorte qu’elle ne se fasse pas dans des conditions, à la limite, suicidaires. Des migrants de retour ont pris la parole pour raconter leur calvaire qui a servi de sensibilisation pour les jeunes qui veulent tenter l’aventure de façon irrégulière. Oui, il est bien possible de rester et de réussir ici mais les jeunes réclament plus d’alternatives pour gagner ce pari

L.BADIANE pour Xibaaru