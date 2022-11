Bignona : Mansour Faye au coeur des chantiers de désenclavement en Casamance

Le Ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement est arrivé en Casamance en ce début de semaine. En provenance de Kaolack via Médina Wandifa et Boukiling, Mansour Faye a été accueilli dans le territoire régional de Ziguinchor par le Gouverneur. Il est venu visiter les chantiers routiers ouverts en Casamance et dans le département de Bignona notamment la route Sénoba-Ziguinchor Pack, la boucle du fogny, les ponts de Baïla et Diouloulou, la boucle des Kalounayes et les la voirie à l’intérieur de la commune de Bignona.

Mansour Faye qui se voulait rassurant est revenu sur l’ambitieux programme que le Président Macky Sall a mis en place pour désenclaver les régions notamment la Casamance. Ces routes en construction vont dans quelques mois permettre le désenclavement interne et externe de la région de Ziguinchor qui bénéficient de plusieurs programme à la fois à savoir le programme spécial de désenclavement, le programme des pont et autoponts entre autres. Des routes revêtues et des pistes sont en cours de réalisation.

C’est dans ce cadre que les ponts de Baïla et Diouloulou sont en train d’être fait. Le Ministre a annoncé la création de la gare des gros porteurs entre la commune de Ziguinchor et celle de Niaguis. Mansour Faye a également fait savoir que tous ces programmes ont des réalisations connexes à faire en faveur des populations notamment la construction de salles de classe, de murs de clôture des écoles, des postes de santé ou encore des ambulances au profit des localités.

