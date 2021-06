Biguine Gueye : « Guy, on le loge, on l’entretient, on l’engraisse, on le véhicule »

Guy Marius le démagogue tient donc sa voiture ?

Georges Elgosy déclarait : » La démagogie est à la démocratie ce que la prostitution est à l’amour ».

Guy Marius Sagna, jeune activiste en bonne santé(qu’il en soit toujours ainsi), chômeur de son état, crédité au moins d’une certaine de kilos de muscles, obtient donc un véhicule neuf.

Ces « bienfaiteurs » ne sont personne d’autre que ceux qui, loin d’être des opposants au sens politique du terme, ont une haine viscérale contre Macky Sall. Ils se sont démenés comme de beaux diables pour permettre au démagogue Guy, en plus de son loyer qu’ils payent à son compte, de posséder un gros bolide digne de ceux des travailleurs à la sueur de leur front.

Convenons-en, quiconque veut un véhicule doit l’acquérir de lui-même. Par lui-même. Grâce à ses revenus propres. Sinon, comment comprendre que ces créanciers gratuits de l’activiste autoproclamé puissent réclamer de l’État, la transparence dans la gestion des affaires publiques. Paradoxal !

Puisque parmi ces généreux donateurs, il y en a à la pelle qui mènent des activités illicites. Ils sont nichés au Sénégal et dans plusieurs coins du monde. Des forces occultes toujours promptes à déstabiliser le pays. Ils font feu de tout bois, quitte à atteindre le serein Macky Sall.

D’où viennent ces fonds pour Guy, comment ont-ils été envoyés, quelle est l’origine de cet argent, est-il traçable, n’est-ce pas de l’argent sale ? L’homme de Etome s’enrichit donc, de la plus lugubre des manières. Encouragé en cela par des voleurs, trafiquants de toutes sortes et autres tordus qu’il faut enfin arrêter. Il est venu le moment de revoir en profondeur les dangers de ce pays. Sinon tout risque de s’écrouler.

Ce que ces gens, animés de leur haine à l’encontre de Macky Sall sont en train de montrer aux jeunes générations est extrêmement grave. Quelqu’un qui passe tout son temps à discréditer son pays, les institutions, à troubler l’ordre public, on le porte en triomphe, on le loge, on l’entretient, on l’engraisse, on le véhicule.

C’est ce modèle là qu’ils montrent à nos élites futures ? Non, ce n’est pas le bon ! Vivre dans la facilité et obtenir une récompense ? Ces fans, j’allais dire cette horde de fous de Guy ont fauté. Et le bonhomme pourrait être poursuivi pour enrichissement illicite. Oui ! Il ne sera jamais capable de prouver l’origine licite de cette voiture, ainsi que des fonds dont il dispose.

Attention, il faut arrêter de jouer avec le feu. Notre pays n’est pas à déstabiliser. l’État doit investiguer autour de ce phénomène aux conséquences immaitrisables. Sinon, que nos autorités ne soient pas surprises si demain un jet privé venait à être payé à Guy Marius Sagna, avec une milice à ses services pour foncer vers le palais. Trop c’est trop !

Mamadou Biguine GUEYE

Journaliste

Consultant en Communication