Birame Souley Diop…Un ministre hors-jeu au moment de la réconciliation nationale

Les récentes déclarations du ministre Birame Souley Diop, faites lors de l’Université d’été du Pastef à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, ont jeté un froid sur la scène politique sénégalaise. Son appel à « insulter en retour » ceux qui insulteraient Ousmane Sonko ou le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est perçu comme une grave erreur de communication, déconnectée de l’esprit d’apaisement prôné par la nouvelle administration. Le ton vengeur et belliqueux de ses propos, clamant « Œil pour œil, dent pour dent, le gatsa-gatsa reste aujourd’hui plus que jamais de mise », contraste fortement avec l’appel à la réconciliation nationale lancé par le chef de l’État.

Cette sortie, accueillie par les applaudissements par certains partisans, a pourtant soulevé de vives réactions au-delà de la base militante du Pastef. De nombreux observateurs et acteurs politiques ont exprimé leur consternation face à un discours qui, loin de calmer les esprits, risque d’attiser les tensions et de fragiliser le dialogue. Les propos de Birame Souley Diop ont éclipsé les conclusions de ce « rendez-vous intellectuel », laissant l’opinion publique retenir uniquement cet appel regrettable à la riposte verbale, voire à l’escalade.

L’une des critiques les plus éloquentes est venue de Seydi Gassama, qui a clairement affirmé que « Venger l’insulte par l’insulte ne peut que créer l’anarchie et même troubler l’ordre public ». Cette mise en garde souligne le danger d’une telle rhétorique, qui, si elle était adoptée, mènerait inévitablement à un cycle incessant de provocations et de contre-attaques, sapant les fondements de la cohésion sociale et politique.

Pire encore pour le ministre Diop, ces propos ne font pas l’unanimité, y compris au sein de son propre camp. Même Akhenaton, proche de Pastef, a estimé que « Birame Souley Diop est dépassé ! Il doit garder le silence ». Ce désaveu interne est un signal fort, indiquant que même les partisans du parti présidentiel reconnaissent le caractère inapproprié et contre-productif de telles déclarations dans le contexte actuel.

Le Dr Yoro Dia a également réagi avec force, soulignant les potentielles conséquences désastreuses d’un tel appel : « Si la lumière était leur loi, ils n’auraient pas incendié l’UCAD comme les bibliothèques de Bagdad ». Une comparaison cinglante qui met en lumière la violence potentielle contenue dans l’appel à la vengeance par l’insulte et la menace qu’elle représente pour les institutions et le savoir.

Ces déclarations interviennent à un moment crucial pour le Sénégal, où le président Bassirou Diomaye Faye s’efforce de bâtir un climat de confiance et de réconciliation après des années de vives tensions politiques. L’orientation prônée par le chef de l’État vise à rassembler tous les Sénégalais autour d’un projet commun de développement et de progrès, en apaisant les rancœurs et en privilégiant le dialogue.

Dans ce contexte, les propos de Birame Souley Diop apparaissent comme un faux pas majeur, une dissonance regrettable dans le chœur de l’apaisement. Un ministre d’État, censé incarner la dignité de la fonction et promouvoir l’unité, ne peut se permettre un langage qui nourrit la division et la confrontation, d’autant plus que le président appelle au pardon et à l’unité nationale.

Il est impératif que tous les acteurs politiques et sociaux, et particulièrement ceux qui occupent des fonctions de responsabilité, promeuvent un débat public serein et porteur de progrès pour le pays. L’appel de Birame Souley Diop, loin de servir les intérêts du Sénégal, risque de compromettre les efforts de réconciliation et de maintenir le pays dans un cycle stérile d’affrontements verbaux. Le Sénégal a besoin de leaders qui inspirent l’unité, non la discorde.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn