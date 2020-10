Blaise Pascale demande à Sonko et Pape Mahawa Diouf de divulguer leurs preuves…

Je dénonce cette nouvelle trouvaille des gens du système et qui consiste à se lancer à tout va des accusations et contre accusations sans que la moindre preuve soit jusque-là présentée à l’opinion publique.

Messieurs ça suffit vous ne pouvez ainsi continuer à tenir en otage le peuple sénégalais.

On ne peut se prévaloir d’une existence politique que par la divulgation systématique d’inepties et entre autre allégations caractérisées par des accusations dont l’on ne dispose ni la capacité et ni le courage nécessaire pour pouvoir prouver le bien fondé de ses imputations des plus rocambolesques.

Considérant que la preuve incombe à l’accusation.

Ainsi face à une opinion tenue en haleine inlassablement j’en déduis que nous faisons face à un surenchère Régis par des calculs politiques Politiciens donc une démarche lâche.

A Monsieur Pape Mahawa Diouf j’exige la publication des preuves de ses accusations à l’encontre de M Ousmane Sonko et portant acquisition par ce dernier et son » Gang » de 1500 parcelles de terrain sis au niveau du cices.

A Monsieur Ousmane Sonko j’exige la publication des numéros de comptes bancaires et du nom de la banque conformément à ses engagements tenus devant le peuple sénégalais dans cette affaire dite des 94 milliards !

Les Sénégalais en ont ras le bol des accusations sans preuves .

Président

Blaise Pascal Cissé