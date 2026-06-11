Blanchi dans l’affaire Vicas et Delta…la réaction de Dr Cheikh Dieng

Après plus de deux ans de procédure judiciaire et de vives polémiques autour de la gestion de marchés publics à l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Dr Cheikh Dieng a annoncé avoir obtenu gain de cause devant la justice. L’ancien directeur général de l’ONAS affirme que le tribunal a rejeté l’ensemble des poursuites engagées contre lui par les sociétés VICAS et DELTA.

L’ancien directeur général de l’ONAS, Dr Cheikh Dieng, a réagi à la décision rendue par le tribunal dans le dossier l’opposant aux sociétés VICAS et DELTA. Dans une déclaration publique, il a indiqué que les deux entreprises ont été « totalement déboutées » des poursuites qu’elles avaient engagées contre lui pour diffamation, calomnie et diffusion de fausses nouvelles.

Selon Dr Dieng, cette décision met un terme à plus de deux années de bataille judiciaire et médiatique consécutive à des déclarations faites après son départ de la direction générale de l’ONAS.

Au cœur du litige figuraient plusieurs affirmations de l’ancien responsable concernant la gestion de marchés publics au sein de l’ONAS. Il avait notamment soutenu que des marchés régulièrement attribués et en cours d’exécution avaient été interrompus avant d’être réattribués par entente directe. Il évoquait également l’existence de rapports internes signalant des insuffisances dans l’exécution de certains contrats ainsi que des influences extérieures dans les procédures de passation des marchés.

Les sociétés plaignantes contestaient ces déclarations et réclamaient des sanctions pénales ainsi que d’importants dommages-intérêts. D’après Dr Cheikh Dieng, VICAS sollicitait une indemnisation d’un milliard de francs CFA tandis que DELTA réclamait cinq milliards de francs CFA.

L’ancien directeur général estime que le jugement confirme la légitimité de son combat en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance. Il affirme avoir apporté devant la juridiction des éléments de preuve permettant de soutenir chacune de ses déclarations.

« Mon combat n’a jamais été personnel », soutient-il, affirmant avoir voulu dénoncer ce qu’il qualifie de « système de prédation des ressources publiques ». Il considère que cette décision judiciaire constitue un signal fort en faveur de la liberté d’alerte des responsables publics lorsqu’ils estiment que l’intérêt général est menacé.

Malgré l’issue du procès, Dr Cheikh Dieng estime que plusieurs questions demeurent sans réponse concernant les décisions prises à l’époque autour de certains marchés publics. Il s’interroge notamment sur les raisons qui ont conduit, selon lui, à transformer une alerte sur la gouvernance publique en procédure pénale.

Pour l’ancien dirigeant de l’ONAS, ces questions continueront d’alimenter le débat public et relèvent désormais du jugement de l’histoire autant que de celui de la justice.

Dans sa déclaration, Dr Cheikh Dieng a également évoqué la responsabilité politique du ministre Cheikh Tidiane Dièye. Il réaffirme sa conviction que les décisions relatives à la rupture et à la réattribution de certains marchés résultaient d’une volonté politique clairement assumée.

Sans esprit de revanche, précise-t-il, il estime que le ministre devrait apporter aux Sénégalais des explications sur les décisions prises durant cette période, au nom de la transparence dans la gestion des ressources publiques.

Dr Cheikh Dieng a qualifié ce verdict de « victoire collective » pour tous ceux qui croient à la vérité, à la transparence et au respect de la loi dans la gestion des affaires publiques. Il a également remercié ses avocats, Me Baba Diop, Me Moustapha Dieng et Me El Hadji Diouf, ainsi que l’ensemble des personnes qui l’ont soutenu durant cette épreuve.

Pour l’ancien directeur général de l’ONAS, cette décision judiciaire marque la fin d’une campagne de « calomnies et de dénigrement » qu’il affirme avoir affrontée avec dignité pendant plus de deux ans. « Le combat pour le Sénégal continue », a-t-il conclu.