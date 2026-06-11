Diomaye Président : Renforcement du staff avec de nouveaux superviseurs adjoints

La coalition Diomaye Président poursuit sa dynamique d’organisation et de structuration sur l’ensemble du territoire national. Dans une correspondance officielle datée du 11 juin 2026, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a exprimé sa satisfaction envers les leaders de la coalition pour leur engagement constant dans l’animation et l’implantation du mouvement dans les localités du pays.

Soulignant les avancées positives enregistrées dans la structuration interne, le leader a invité ses collaborateurs à maintenir cette cadence et à continuer d’investir le terrain pour consolider la présence du mouvement. Dans cette optique, il a annoncé la désignation de cinq superviseurs adjoints afin de renforcer le staff de la coalition.