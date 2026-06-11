Aldiouma Sow réagit à sa nomination dans la Coalition Diomaye

Aldiouma Sow a réagi à sa nomination au poste de superviseur adjoint chargé des questions électorales au sein de la Coalition Diomaye Président, exprimant sa gratitude au chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la confiance placée en sa personne.

Dans une publication rendue publique ce jeudi, le responsable politique a salué « une haute marque de confiance » de la part du président de la République. Selon lui, cette nomination s’inscrit dans la continuité d’un compagnonnage politique de plus de dix ans, fondé sur des valeurs de paix, de stabilité et de prospérité pour le Sénégal.

« Je remercie Son Excellence, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de m’avoir nommé superviseur adjoint en charge des questions électorales de la Coalition éponyme », a-t-il déclaré.

Aldiouma Sow considère cette nouvelle responsabilité comme une occasion de poursuivre son engagement politique au service du projet porté par le Pastef et la coalition présidentielle. Il affirme vouloir contribuer à l’avènement d’un Sénégal « juste, stable, prospère et souverain ».

Le nouveau responsable des questions électorales a également rendu hommage aux militants et sympathisants qui, selon lui, ont consenti d’importants sacrifices pour la concrétisation de cet idéal politique. Il a notamment évoqué ceux qui ont perdu la vie, subi l’emprisonnement, des tortures ou encore compromis leur carrière professionnelle dans le cadre de leur engagement.

« Je considère cette nomination comme l’opportunité de poursuivre le combat engagé au sein du Pastef pour l’avènement d’un Sénégal juste, stable, prospère et souverain », a-t-il souligné.

Le ministre-conseiller a enfin réaffirmé sa confiance dans la réussite du projet politique porté par les autorités actuelles, estimant que « le projet réussira avec les vrais patriotes ».