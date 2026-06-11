Perturbations sur l’autoroute à péage : Un camion-citerne a pris feu

Un important incident de circulation a été signalé tôt ce jeudi à hauteur de Diamniadio, où un camion-citerne transportant du carburant a pris feu aux environs de 07h55, provoquant de fortes perturbations sur l’autoroute à péage, selon un communiqué de l’Autoroute de l’Avenir Dakar-Aibd.

Le sinistre, survenu dans la zone de Diamniadio, a immédiatement entraîné un ralentissement puis une interruption partielle de la circulation, en raison du caractère inflammable de la cargaison et des mesures de sécurité déployées autour du site de l’accident.

Face à cette situation, les autorités gestionnaires de l’infrastructure ont mis en place un dispositif de déviation afin de limiter l’engorgement et de sécuriser les usagers.

Dans le sens Toglou–Dakar, les automobilistes sont invités à emprunter la sortie 12 de Sébikotane avant de rejoindre l’autoroute par l’entrée 11 de Diamniadio ou l’entrée 10 de Keur Ndiaye Lô.

Dans le sens Dakar–Toglou, la sortie 11 de Diamniadio est recommandée, avec une reprise de l’autoroute via l’entrée 12 de Sébikotane.

Les équipes d’intervention sont mobilisées sur place pour maîtriser l’incendie et sécuriser la zone, tandis que la circulation reste fortement perturbée aux abords du site.

L’Autoroute de l’Avenir a exhorté les usagers à la prudence et à la patience