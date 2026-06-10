Patrick Bruel inculpé de viol, tentative de viol, agression sexuelle et…

Le chanteur et acteur français Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes de femmes pour violences sexuelles, a été inculpé de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, a indiqué mercredi soir un juge des libertés et de la détention du tribunal de Nanterre, près de Paris.

Le parquet a requis le placement en détention provisoire du chanteur de 67 ans, qui est apparu en pull noir et jean gris foncé, le visage fatigué et assisté de ses trois avocats Céline Lasek, Fanny Colin et Christophe Ingrain.

Source : AFP