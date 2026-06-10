Forum du Justiciable : Babacar Bâ exige des clarifications dans l’affaire Khadim Bâ

Dans une déclaration publiée ce mardi 9 juin 2026, le président du Forum du Justiciable, Babacar Bâ, brise le silence sur l’affaire Khadim Bâ. Après vingt mois de détention de l’homme d’affaires, l’organisation de défense des droits des justiciables interpelle directement les autorités judiciaires et douanières. Tout en exposant les arguments de la défense qui battent en brèche les accusations de la Douane, Babacar Bâ s’inquiète du traitement de faveur présumé dont bénéficieraient certains acteurs étrangers et bancaires au détriment des champions nationaux, mettant en péril l’image du Sénégal et sa souveraineté énergétique.

Pour le Forum du Justiciable, le dossier Khadim Bâ ne peut plus continuer à traîner dans les tiroirs sans une clarification nette. L’organisation estime qu’après une si longue attente, « le dossier Khadim Bâ mérite d’être traité avec toute l’attention et l’équité que requiert la justice ». Selon Babacar Bâ, « après vingt mois de détention, il est urgent que les autorités compétentes se prononcent clairement sur cette affaire ».

Le responsable de la structure rappelle qu’un « traitement juste et équitable est indispensable pour préserver la confiance des citoyens vis-à-vis de l’institution judiciaire mais également, garantir le respect de la présomption d’innocence ». Au-delà du cas individuel de l’entrepreneur, l’organisation insiste sur le fait que, « au-delà de la personne concernée, c’est l’image du Sénégal et la stabilité de sa souveraineté énergétique qui sont en jeu ».

Le communiqué détaille précisément le bras de fer technique et financier qui oppose l’administration des Douanes sénégalaises à l’homme d’affaires. L’administration des douanes reproche d’abord à l’entrepreneur « d’avoir fourni de faux documents à des banques pour se faire payer des bateaux fictifs qui ne seraient jamais arrivés au Sénégal », mais aussi « de ne pas avoir payé les droits d’importation qui lui étaient dus ». Enfin, la troisième charge repose sur le fait « de ne pas avoir rapatrié 44 milliards FCFA sur un chiffre d’affaires déclaré de plus de 800 milliards ».

Face à ces griefs, Babacar Bâ souligne qu’il s’agit « d’accusations que la défense de Khadim Bâ rejette fermement, en apportant des éléments précis ».

La défense oppose des arguments sectoriels majeurs. En premier lieu, « la SAR a confirmé officiellement que les bateaux en question sont bien arrivés et que tous les droits de douane ont été payés, pièces justificatives à l’appui ». En second lieu, « un expert financier indépendant, mandaté par les juges, a confirmé que la SAR était l’importateur et que les droits avaient été réglés ». De plus, « Dakar-Pétrole, la plateforme obligatoire par laquelle passent toutes les importations de fuel au Sénégal, a également validé l’arrivée des bateaux avec les pièces justificatives ». Pour finir, sur l’accusation de non-rapatriement de devises, le Forum du Justiciable relève que « toutes les transactions financières concernées ont été réalisées en FCFA, sur le sol sénégalais », ajoutant que « aucun franc n’a quitté le territoire » et que « la BCEAO a validé l’ensemble de ces opérations ».

Devant la solidité de ces arguments, la société civile demande des comptes. Le communiqué précise qu’à « la lumière de ces éléments de réponse, il apparaît indispensable que la Douane sénégalaise ou les autorités compétentes prennent leurs responsabilités et édifient l’opinion nationale sur une affaire qui dure depuis maintenant vingt mois ». Pour l’organisation, « la transparence et l’équité exigent que la vérité soit établie afin de préserver la stabilité de notre secteur énergétique ».

Le point le plus saillant de la sortie du Forum du Justiciable réside dans la dénonciation d’une flagrante disparité de traitement judiciaire et financier entre les opérateurs économiques. Babacar Bâ qualifie la situation d’anomalie flagrante au sein de l’écosystème des affaires.

Le président de l’organisation note qu’il « est particulièrement troublant de constater que Lan Mazanek, PDG de Transcorp, qui serait poursuivi pour défaut de rapatriement de plus de 164 milliards FCFA, aurait été libéré après une transaction d’un peu plus de 32 millions FCFA ». Le texte mentionne également le cas d’une grande institution financière de la place en précisant que « Coris bank également qui serait indexé pour un montant de 846 milliards aurait transigé pour 557 millions ».

Babacar Bâ conclut son propos en martelant que « cette différence de traitement entre un acteur étranger et un champion national souligne de sérieuses interrogations sur l’équité de notre justice économique et sur la manière dont sont appliquées les règles dans des dossiers similaires ».

Source : Seneweb