Deux ans après l’élection de Bassirou Diomaye Faye, le mouvement « Farlu Jotna », dirigé par le professeur Elhadj Malick Kane, dresse un bilan sévère de la gouvernance actuelle. Dans un communiqué, les Forces vives du Sénégal accusent le chef de l’État d’avoir perdu sa boussole politique et de s’être entouré d’alliés issus de l’ancien système, au détriment des aspirations populaires de 2024.

Le mouvement critique la nomination d’un gouvernement dominé par des technocrates sous la direction du Premier ministre Al Aminou Lô. Il déplore l’absence du PASTEF, pourtant majoritaire, au sein de l’exécutif, estimant que « Le Projet » porté par Ousmane Sonko a été relégué au second plan au profit d’une stratégie de maintien au pouvoir. Le dialogue national de dix jours initié par le président est qualifié de « pseudo-dialogue », perçu comme une tentative de rapprochement avec les figures de l’ancien régime et une soumission aux lobbies.

Malgré ce constat critique, « Farlu Jotna » voit dans l’élection d’Ousmane Sonko à la présidence de l’Assemblée nationale une opportunité historique. Pour la première fois depuis l’indépendance, la majorité parlementaire échappe à l’autorité directe du président. Cette situation inédite impose, selon le mouvement, un nouvel équilibre institutionnel et ouvre la voie à des réformes de rupture.

Le mouvement réaffirme son ancrage dans la coalition APTE et insiste sur l’urgence de réformes structurelles. Il identifie quatre chantiers prioritaires : garantir l’indépendance réelle de la justice, rééquilibrer les pouvoirs constitutionnels, encadrer strictement les fonds secrets et instaurer des nominations fondées sur le mérite et la compétence dans les sociétés d’État.

Pour « Farlu Jotna », le mandat présidentiel doit rapidement retrouver sa trajectoire initiale. Faute de quoi, le pays risque de se retrouver face à un blocage institutionnel majeur.