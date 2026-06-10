Liban : Un soldat français tué par un tir accidentel

Un militaire français déployé au Liban a trouvé la mort ce mercredi 10 juin, a annoncé le ministère des Armées et des Anciens Combattants dans un communiqué transmis à BFMTV. Le soldat de 1re classe Florian Gillet, affecté au sein du détachement de partenariat militaire opérationnel de Saliyeh, a été mortellement blessé par un tir accidentel survenu lors de la phase préparatoire d’un entraînement.

Le militaire a été pris en charge « immédiatement » par les secours, selon le ministère, et a reçu les premiers soins sur place avant d’être transporté à l’hôpital. Il a succombé à ses blessures.

Âgé de 21 ans, Florian Gillet servait au sein du 8e régiment de parachutistes d’infanterie de marine (8e RPIMa) de Castres. Déployé au Liban depuis le 1er juin, il participait à une mission de partenariat militaire opérationnel auprès des forces armées libanaises en tant qu’instructeur au combat d’infanterie, précise le ministère des Armées.

Dans son communiqué, le chef d’état-major des armées, le général d’armée aérienne Fabien Mandon, a adressé ses condoléances à la famille et aux proches du militaire. « Ses pensées accompagnent sa famille, ses frères d’armes, ainsi que tous ses proches », explique le communiqué.