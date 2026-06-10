HSF dénonce la stigmatisation des migrants sénégalais aux États-Unis

Face aux menaces d’expulsion visant des ressortissants sénégalais établis aux États-Unis, l’organisation internationale Horizon Sans Frontières (HSF) a exprimé son indignation et sa vive inquiétude. Dans un communiqué signé par son président, Boubacar Seye, HSF dénonce une politique qui fait des migrants les cibles privilégiées d’un discours de fermeté à des fins politiques.

HSF rappelle que les Sénégalais vivant aux États-Unis sont des travailleurs, des entrepreneurs, des étudiants et des parents de famille qui participent activement à la vie économique et sociale de leur pays d’accueil. Les désigner comme un problème à éradiquer est jugé injuste et contraire à l’histoire des États-Unis, bâtis par des générations successives de migrants.

L’organisation exhorte l’État du Sénégal à défendre ses ressortissants avec force et dignité. « Le silence ou l’attentisme ne seraient pas à la hauteur des enjeux humains, sociaux et diplomatiques », souligne le communiqué. HSF insiste sur le fait que la migration n’est pas un crime et que criminaliser des hommes et des femmes en quête d’un avenir meilleur constitue une régression dangereuse pour les droits humains.

Au-delà des Sénégalais, Horizon Sans Frontières affirme défendre un principe fondamental : aucun être humain ne doit être traité comme un fardeau en raison de son origine ou de sa condition migratoire. L’organisation promet de rester mobilisée pour que les droits, la dignité et l’honneur des migrants sénégalais soient respectés partout où ils vivent.