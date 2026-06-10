Un couple fait l’amour au milieu d’un parc…Arrêtés, ils sont libérés
La scène s’est produite dimanche en fin de journée à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Un homme et une femme ont fait l’amour en plein milieu du parc de la Guierle, à la vue de tous.
Plusieurs témoins, médusés, leur ont demandé d’arrêter. En vain.
Le couple a continuer leurs ébats sexuels dans le jardin public.
Les policiers, arrivés sur les lieux, ont interpellé l’homme et la femme. L’un d’eux avait un taux de 2,50 g d’alcool dans le sang.
Le couple a été emmené au commissariat et placé en garde à vue.
Ils ont été remis en liberté et seront prochainement jugés pour exhibition sexuelle.