le Paerc de Buttes Chaumont dans le 19ème arrondissement de Paris

Un couple fait l’amour au milieu d’un parc…Arrêtés, ils sont libérés

La scène s’est produite dimanche en fin de journée à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Un homme et une femme ont fait l’amour en plein milieu du parc de la Guierle, à la vue de tous.

Plusieurs témoins, médusés, leur ont demandé d’arrêter. En vain.

Le couple a continuer leurs ébats sexuels dans le jardin public.

Les policiers, arrivés sur les lieux, ont interpellé l’homme et la femme. L’un d’eux avait un taux de 2,50 g d’alcool dans le sang.

Le couple a été emmené au commissariat et placé en garde à vue.

Ils ont été remis en liberté et seront prochainement jugés pour exhibition sexuelle.

Source : F D