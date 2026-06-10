Sonko et l’horizon de la souveraineté : une révolution qui dépasse les individus (Par Dr. Moustapha Fall)

Dans son dernier discours, Ousmane Sonko ne s’est pas limité à une prise de parole politique classique. Il a réaffirmé une idée centrale qui structure depuis plusieurs années le projet patriotique sénégalais. La souveraineté ne doit pas être comprise comme un simple slogan ni comme un objectif réduit à une alternance politique. Elle s’inscrit plutôt dans un processus historique visant à permettre à la nation de reprendre pleinement le contrôle de son destin.

À travers ses propos, nous constatons que se dégage une conviction essentielle : les transformations en cours au Sénégal ne peuvent être réduites à la trajectoire d’un homme, d’un parti ou d’une génération. Les changements politiques ne constituent qu’une étape parmi d’autres. L’enjeu fondamental reste la capacité à réformer en profondeur les institutions, à renforcer l’autonomie économique du pays et à bâtir un État capable de définir ses priorités en fonction de l’intérêt national.

Cette perspective s’inscrit dans une réflexion plus large sur les limites des indépendances africaines. Après les décolonisations, de nombreux penseurs ont souligné que la souveraineté juridique ne se traduisait pas toujours par une souveraineté réelle. Si les États devenaient formellement indépendants, ils restaient souvent dépendants de systèmes économiques, financiers, technologiques ou culturels hérités de la période coloniale.

C’est notamment l’une des analyses de Frantz Fanon, pour qui la libération politique ne pouvait être complète sans transformation des structures profondes de pouvoir. L’indépendance devait conduire à la mise en place d’institutions réellement tournées vers les populations, et non à la reproduction de nouvelles formes de domination. La même réflexion traverse l’œuvre de Cheikh Anta Diop. Selon lui, aucun développement authentique n’est possible sans la maîtrise des capacités de production scientifique, intellectuelle et économique. Une nation ne peut prétendre à une souveraineté réelle si elle dépend durablement d’acteurs extérieurs pour penser son développement ou définir ses choix stratégiques.

Dans cette perspective, le discours de Sonko insiste sur un point fondamental : la transformation en cours dépasse les individus. Elle renvoie à la nécessité de construire des institutions solides, capables de survivre aux dirigeants qui les incarnent. L’histoire des grandes nations montre en effet que ce sont les institutions, les principes et la continuité des intérêts nationaux qui assurent la stabilité au-delà des alternances politiques.

Toutefois, l’histoire des processus de transformation rappelle également qu’aucun changement profond ne se déroule de manière linéaire. Les périodes de transition sont souvent marquées par des tensions, des débats, des résistances et parfois des désillusions. Ces étapes ne signifient pas nécessairement un échec, mais traduisent souvent la complexité d’une construction collective.

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’idée principale du discours : la dynamique engagée ne repose pas sur une figure individuelle, mais sur une aspiration collective portée par des citoyens, des jeunes, des militants et des acteurs sociaux en quête d’un Sénégal plus juste, plus transparent et plus souverain.

La légitimité de ce mouvement découle donc de cette base sociale, et non d’une personnalité particulière. Sa continuité dépendra de la capacité des citoyens à défendre les principes fondateurs : souveraineté populaire, redevabilité des gouvernants, valorisation du travail, transparence, justice sociale, ainsi que lutte contre la corruption et les pratiques clientélistes.

Dans un contexte international marqué par des rivalités géopolitiques, des crises économiques et des enjeux liés aux ressources stratégiques, la question de la souveraineté redevient centrale. Le Sénégal, comme d’autres États, se trouve face à un choix structurant : poursuivre dans des formes de dépendance limitant sa marge de manœuvre ou construire progressivement un modèle fondé sur la responsabilité nationale, la production de richesses et la confiance en ses propres capacités.

Ainsi, le message peut être compris comme un appel à inscrire l’action publique dans une temporalité longue. Il ne s’agit pas seulement de gouverner autrement, mais de transformer durablement les conditions mêmes de l’exercice de la souveraineté. Au-delà des alternances politiques et des conjonctures, la question demeure : le Sénégal peut-il bâtir un État suffisamment solide, légitime et autonome pour permettre à son peuple de décider librement de son avenir ?

C’est autour de cette interrogation que s’organise de plus en plus le débat national. Elle concerne également le président Bassirou Diomaye Faye, qui, avec Ousmane Sonko, incarne une espérance politique née d’une forte aspiration populaire, mais dont la trajectoire historique reste encore à écrire et à consolider, au risque de voir cet élan se diluer dans les contradictions et des labyrinthes étatiques ou règnent les forces occultes.

Dr Moustapha Fall

LEA, UGB

Teaching Associate Professor

UVic, Canada