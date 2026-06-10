Journée mondiale de l’environnement : l’ADES appelle à une action collective pour le climat

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement célébrée le 5 juin, l’Alliance des Écologistes du Sénégal (ADES) a lancé un vibrant appel à l’action collective face à l’urgence climatique. Dans un communiqué signé par son président, Baye Salla Mar, l’organisation alerte sur l’accélération du réchauffement planétaire et les conséquences déjà visibles sur les écosystèmes.

Selon l’ADES, les activités humaines ont provoqué une hausse de 1,1 °C de la température mondiale. Si la trajectoire actuelle se poursuit, la planète pourrait atteindre entre 2,4 et 2,6 °C d’ici la fin du siècle, rendant insupportables les coûts des catastrophes climatiques et mettant en péril les communautés les plus vulnérables. L’organisation cite des signaux alarmants : incendies de forêt plus violents, tempêtes extrêmes, fonte accélérée des glaciers, montée des eaux et érosion côtière.

L’ADES rappelle que limiter le réchauffement à 1,5 °C est indispensable pour éviter les pires conséquences. Mais les financements actuels restent insuffisants. Le coût de l’adaptation dans les pays en développement est estimé à 310 milliards de dollars par an d’ici 2035. Or, l’objectif fixé par le Pacte de Glasgow de doubler les financements publics internationaux d’ici 2025 ne sera pas atteint si les tendances actuelles se maintiennent.

L’organisation écologiste sénégalaise exhorte les États et les acteurs privés à intensifier leurs efforts financiers, tout en veillant à ne pas accroître la dette des pays vulnérables. « Il est temps de bâtir des solutions durables et de replacer l’équité et la transparence au cœur des politiques climatiques », insiste l’ADES.

En conclusion, l’Alliance des Écologistes du Sénégal réaffirme sa détermination à mobiliser la société civile et les institutions pour que la lutte contre le changement climatique devienne une priorité nationale et internationale.