Cheikh Dieng gagne son procès contre Vicas et Delta

Le tribunal correctionnel de Dakar a rendu, ce 10 juin 2026, son jugement dans l’affaire de diffamation, calomnies et injures publiques opposant l’ancien directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Cheikh Dieng, aux sociétés Vicas et Delta. En rendant son délibéré, le juge a renvoyé Cheikh Dieng des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Lors d’une conférence de presse organisée par Cheikh Dieng en 2024, peu après son limogeage à la tête de l’ONAS, il avait fait des révélations. L’ancien DG dénonçait les conditions d’attribution de certains marchés de curage, évoquant l’intervention du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, ainsi que des sociétés Vicas et Delta.

Les deux entreprises estimaient que les déclarations de Cheikh Dieng portaient gravement atteinte à leur réputation et à leur honorabilité. Elles lui reprochaient de les avoir associées à des pratiques irrégulières dans l’attribution et l’exécution de marchés publics. À l’audience du 13 mai 2026, leurs avocats avaient soutenu que ces accusations constituaient des faits de diffamation et de calomnie.

Au cours des débats, Cheikh Dieng a rejeté ces accusations. Documents à l’appui, il a affirmé avoir simplement exposé des faits liés à l’arrêt de procédures de marchés publics qu’il jugeait régulières. Il a également soutenu n’avoir jamais déclaré que les sociétés concernées s’étaient partagé des fonds publics et a contesté être à l’origine de la diffusion dans la presse d’un document de travail utilisé lors de sa conférence.

La société Vicas, représentée par Me El Hadji Dièye, réclamait un milliard de francs CFA de dommages et intérêts, tandis que la société Delta, défendue par Me François Faye, sollicitait 5 milliards de francs CFA. Ces montants étaient toutefois largement supérieurs aux 200 millions de francs CFA initialement réclamés dans la citation directe.

De leur côté, les avocats de Cheikh Dieng, Mes Moustapha Dieng et Baba Diop ont dénoncé un « procès par procuration », estimant que le véritable enjeu du dossier concernait le différend opposant leur client au ministre Cheikh Tidiane Dièye. Ils ont soutenu que l’ancien directeur de l’ONAS avait exercé son droit de réponse face aux accusations de surfacturation ayant conduit à son éviction, tout en rappelant qu’aucun corps de contrôle n’avait retenu de faute de gestion à son encontre.

Source : Seneweb