ICS : Grosse colère après la mort d’un journalier sur un site minier

Depuis le début de la semaine, un climat délétère règne au sein du secteur minier des Industries chimiques du Sénégal (ICS). Les travailleurs journaliers ont décidé de porter des brassards rouges en signe de deuil et de protestation après le décès de leur collègue Ahmed Sène, victime d’un accident de travail.

À travers cette action symbolique, les employés expriment à la fois leur tristesse face à la disparition de leur camarade et leur colère contre ce qu’ils considèrent comme des insuffisances en matière de sécurité sur les sites d’exploitation. Plusieurs travailleurs estiment que les mesures de prévention des risques professionnels doivent être renforcées afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent.

Au-delà de la question sécuritaire, les journaliers profitent de cette mobilisation pour dénoncer la précarité de leur situation professionnelle. Certains affirment exercer au sein de l’entreprise depuis plus d’une décennie sans bénéficier d’un contrat de travail stable. Une situation qu’ils jugent injuste au regard des services rendus et des risques auxquels ils sont exposés quotidiennement.

Les manifestants réclament ainsi une amélioration des conditions de travail, un renforcement des dispositifs de sécurité et une régularisation de leur statut professionnel. Ils sont d’avis que la disparition d’Ahmed Sène doit servir d’électrochoc pour ouvrir une réflexion plus large sur la protection des travailleurs et la reconnaissance de leurs droits.

Ce mouvement de protestation traduit un profond malaise au sein du site industriel, où l’émotion suscitée par ce décès se mêle à des revendications sociales portées depuis plusieurs années par les journaliers.

Alors que les brassards rouges continuent d’être arborés sur les lieux de travail, les employés espèrent désormais que leurs préoccupations seront entendues par les responsables des ICS.

Source : Seneweb