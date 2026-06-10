Médina : Démantèlement présumé d’un réseau de prostitution organisée

Une opération de sécurisation menée par le Commissariat d’arrondissement de la Médina a conduit à l’interpellation de quinze personnes, dont douze femmes et trois hommes. Les suspects sont poursuivis pour proxénétisme, prostitution en bande organisée, outrage à agents et trouble à l’ordre public.

Le Commissariat d’arrondissement de la Médina a procédé, le 7 juin 2026, à une opération ciblée dans les secteurs de la Rue 41×20 et de Fass. Cette intervention fait suite à de nombreuses dénonciations de riverains qui se plaignaient de nuisances récurrentes et de troubles graves à l’ordre public dans plusieurs habitations de ces quartiers.

Selon les informations communiquées par la police, les habitants faisaient état d’un va-et-vient incessant de visiteurs, de jour comme de nuit, ainsi que de nuisances sonores perturbant la tranquillité du voisinage.

Les investigations menées par la Brigade de recherches ont permis de confirmer les soupçons des populations. Les enquêteurs ont constaté une occupation irrégulière de plusieurs logements par des ressortissants sénégalais et de la sous-région, soupçonnés de se livrer à des activités de prostitution.

D’après les constatations effectuées sur place, ces activités auraient généré un important flux de visiteurs et contribué à dégrader la quiétude des habitants du secteur.

Lors de l’opération, les policiers ont fait face à l’hostilité de certains occupants qui auraient proféré des injures et des propos outrageants à l’encontre des agents.

Au total, quinze personnes majeures ont été interpellées. Le groupe est composé de douze femmes et de trois hommes, ces derniers étant tous de nationalité sierra-léonaise. Parmi les personnes arrêtées figurent huit Sénégalais et sept Sierra-Léonais.

Les perquisitions menées dans les locaux ont permis la saisie d’un important lot de préservatifs ainsi que de seize téléphones portables, que les enquêteurs considèrent comme des moyens de communication utilisés pour entrer en contact avec la clientèle.

Au cours de leurs auditions, les femmes interpellées ont reconnu exercer une activité de prostitution via des plateformes en ligne, selon les déclarations rapportées par les enquêteurs. Les trois hommes ont, pour leur part, affirmé résider sur les lieux et assurer des fonctions de sécurité au profit du réseau présumé.

Placés en garde à vue, l’ensemble des suspects est poursuivi pour proxénétisme, prostitution en bande organisée, outrage à agents et trouble à l’ordre public. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue exacte des activités du réseau et d’identifier d’éventuels complices.