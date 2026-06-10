Kaolack : Une jeune fille de 16 ans déférée pour le viol répétitif de son amie de 13 ans

Un fait inhabituel secoue le Saloum. Une adolescente de 16 ans, K. Guèye, a été arrêtée par la Section de recherches de la gendarmerie de Kaolack puis déférée lundi dernier devant le procureur Abass Yaya Wane pour viol sur mineure de moins de 13 ans, après avoir commis des actes d’attouchements et de pénétration digitale répétés sur son amie S. Kabou alias Khoudia, âgée de 13 ans, causant des blessures et des saignements, selon des informations exclusives de Seneweb.

Les deux fillettes habitent le même quartier populaire de Kaolack, appelé « Passoire ». Malgré leur différence d’âge, elles se fréquentent régulièrement. S. Kabou, élève en classe de CE2, avait l’habitude de se rendre chez son amie K. Guèye, âgée de 16 ans. C’est précisément au domicile de cette dernière, dans la chambre de sa mère, que les faits se sont produits à plusieurs reprises. K. Guèye ferмаit la porte à double tour avant de commettre ses actes.

Selon les déclarations de la victime, la mise en cause lui introduisait les doigts dans les parties intimes à chaque occasion. Lors du dernier épisode, les actes ont provoqué des saignements. C’est K. Guèye elle-même qui a aidé la victime à se nettoyer. Traumatisée et souffrant de douleurs persistantes, Kabou a fini par tout confier à sa mère, S. Diop, qui a immédiatement saisi la Section de recherches de Kaolack.

Entendue en présence de sa mère, S. Kabou a déclaré avoir été victime d’attouchements et de pénétrations digitales répétés de la part de K. Guèye. Elle a précisé que lors du dernier acte, son vagin était ensanglanté et que c’est la mise en cause qui l’avait aidée à se nettoyer.

Sa mère, S. Diop, a confirmé les faits en ces termes : « Ma fille a été victime de viols répétitifs. La mise en cause l’invitait dans la chambre de sa mère pour lui faire des attouchements, avant d’aller jusqu’à introduire ses doigts dans ses parties intimes jusqu’à ce qu’elle saigne. »

Interrogée sur les faits, K. Guèye a tenté de rejeter la responsabilité sur la victime. Elle a affirmé que c’est S. Kabou qui l’aurait provoquée en premier par des danses obscènes, avant d’enlever sa jupe et de se jeter sur elle pour lui mettre les doigts dans ses parties génitales.

Les enquêteurs ont écarté cette version, la qualifiant de « fallacieuse », relevant qu’elle ne repose sur aucun élément probant. La mère de la mise en cause, M. Kane, a pour sa part indiqué qu’après avoir reçu la convocation de la gendarmerie, elle avait demandé des explications à sa fille. Cette dernière a confirmé les faits, tout en soutenant que c’est la victime qui avait agi en premier.

Les examens médicaux réalisés à la clinique Diarama Cheikh Al Islam et à l’hôpital régional de Kaolack ont établi la réalité des violences. Le certificat mentionne deux lésions vulvaires anciennes, tandis que le rapport de l’hôpital régional conclut à une vulve béante avec présence de lambeaux d’hymen. L’examen de la mise en cause, réalisé par une gynécologue-obstétricienne, révèle également des déchirures hyménales d’allure ancienne.

Au terme de l’enquête, les gendarmes ont conclu à l’existence d’indices graves et concordants contre K. Guèye. Elle a été déférée le lundi 8 juin 2026 devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kaolack, pour viol sur mineure de moins de 13 ans, infraction prévue et réprimée par l’article 320 du Code pénal.

Source : Seneweb