Sénégal : Le Barreau dénonce l’exercice illégal de la profession par des cabinets étrangers

L’Ordre des Avocats du Sénégal a publié un communiqué officiel alertant sur la présence de cabinets et d’avocats étrangers exerçant illégalement à Dakar et dans le pays. Signé par le Bâtonnier Me El Hadji FALL, le texte rappelle que la profession d’avocat est strictement encadrée par la loi et les règlements communautaires de l’UEMOA.

Selon l’Ordre, plusieurs structures étrangères se sont installées sans autorisation, en violation des règles professionnelles et déontologiques. Le communiqué cite notamment le Règlement n°05/2014/CM/UEMOA sur l’harmonisation de la profession d’avocat, le Règlement n°10/2006/CM/UEMOA sur la libre circulation et établissement des avocats, ainsi que la Loi n°84-09 du 4 janvier 1984 instituant l’Ordre des Avocats du Sénégal.

Le Barreau précise que seuls les avocats inscrits à un barreau de l’espace UEMOA peuvent s’établir au Sénégal, et ce dans des conditions bien définies. Toute activité menée en dehors de ce cadre constitue un délit passible de poursuites judiciaires.

Le Bâtonnier a réaffirmé la détermination de l’Ordre à défendre l’État de droit et à engager les actions nécessaires contre les contrevenants. Cette sortie officielle marque une volonté claire de protéger la profession et de garantir le respect des normes juridiques dans un contexte de mondialisation des services juridiques.