Équation solitaire…le PASTEF joue sa survie électoral

L’officialisation de la rupture entre les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) et la coalition Diomaye Président, qui avait porté le pouvoir en mars 2024, marque un tournant majeur. À l’approche des prochaines échéances électorales, le parti d’Ousmane Sonko se trouve face à une équation complexe, où l’enthousiasme des débuts cède la place à l’épreuve de la solitude politique.

Cette séparation met fin au binôme exécutif qui incarnait la promesse de rupture. Les divergences profondes, notamment sur les orientations économiques et la gestion de la dette publique, ont rendu l’axe entre la présidence de la République et la direction du Pastef intenable. Désormais, le parti se positionne en dehors de la dynamique gouvernementale, ce qui modifie radicalement sa posture stratégique à la veille de scrutins qui s’annoncent particulièrement disputés.

L’un des principaux obstacles pour la formation d’Ousmane Sonko réside dans son isolement sur l’échiquier politique national. L’opposition traditionnelle, restée particulièrement active et vigilante, scrute les moindres faits et gestes du parti. En se séparant de ses anciens alliés de la coalition présidentielle, le PASTEF perd un ancrage institutionnel précieux et se retrouve exposé aux critiques croisées d’adversaires politiques déterminés à reconquérir le terrain perdu.

Cet isolement est accentué par une contrainte doctrinale majeure : l’impossibilité pour le PASTEF de nouer de nouvelles alliances avec les forces d’opposition existantes. Fondé sur un principe de rupture radicale et de renouvellement des mœurs politiques, le parti ne peut, sans renier ses fondements idéologiques et décevoir sa base électorale, s’associer à des formations qu’il a longtemps combattues. Cette rigidité éthique, bien que cohérente avec sa ligne, limite considérablement sa marge de manœuvre pragmatique.

Le récent remaniement ministériel du début du mois de juin a acté cette rupture, avec la mise en place d’une équipe gouvernementale sans l’aval de la direction du PASTEF. Cet événement a déclenché une nouvelle vague d’exigences de la part de la classe politique et de la société civile. Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour réclamer des audits approfondis au sein des ministères et des directions publiques qui étaient jusqu’alors placés sous la responsabilité de cadres du PASTEF.

Ces demandes d’inspections et de reddition de comptes ajoutent une pression administrative et réputationnelle significative. Bien que présentées par leurs initiateurs comme des mesures de transparence républicaine ordinaires après un changement d’équipe, ces procédures d’évaluation placent le PASTEF sous le feu des projecteurs judiciaires et financiers. La gestion du parti sera examinée à la loupe, rendant la période préélectorale particulièrement sensible pour ses dirigeants.

L’accumulation de ces facteurs (perte des alliés d’origine, hostilité de l’opposition historique, concurrence avec la mouvance présidentielle et pression institutionnelle) dessine un chemin semé d’embûches. Pour la première fois de son histoire récente, le PASTEF ne bénéficiera plus du statut de force montante unifiée contre un pouvoir sortant, mais devra défendre son bilan partagé tout en réinventant son offre politique dans la solitude.

Les semaines à venir détermineront si le parti parviendra à transformer ce défi en une opportunité de clarification doctrinale, ou si cet isolement pèsera sur ses performances dans les urnes. Une chose reste certaine : la course vers les prochaines élections exigera du Pastef une résilience et une agilité stratégique sans précédent pour maintenir son hégémonie au sein d’un espace politique sénégalais plus fragmenté que jamais.

La rédaction de Xibaaru