Une adolescente de 13 ans se jette par la fenêtre de son collège…à Avignon

Les faits se sont déroulés mercredi matin au collège Joseph Viala à Avignon, dans le Vaucluse.
Vers 11H00, une élève de 13 ans a chuté depuis une passerelle surplombant la cour de l’établissement.
Les secours, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la victime qui était encore consciente.
Elle a été transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Selon les premiers éléments, il s’agit d’un acte volontaire.
Le drame s’est produit à l’heure des cours, limitant le nombre d’élèves présents dans la cour au moment de la chute. Malgré cela, plusieurs collégiens ont été choqués par la scène.