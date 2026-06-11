Une adolescente de 13 ans se jette par la fenêtre de son collège…à Avignon

Les faits se sont déroulés mercredi matin au collège Joseph Viala à Avignon, dans le Vaucluse.

Vers 11H00, une élève de 13 ans a chuté depuis une passerelle surplombant la cour de l’établissement.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la victime qui était encore consciente.

Elle a été transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Selon les premiers éléments, il s’agit d’un acte volontaire.

Le drame s’est produit à l’heure des cours, limitant le nombre d’élèves présents dans la cour au moment de la chute. Malgré cela, plusieurs collégiens ont été choqués par la scène.

Source : F D