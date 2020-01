Blocage dans le Rapprochement Macky-Wade : Le président indexé…

Le rapprochement entre Me Abdoulaye Wade et Macky Sall fait encore parler. Le fossé est en train de se creuser à nouveau entre les deux hommes. Et l’actuel locataire du Palais est ainsi pointé du doigt par les libéraux qui selon eux n’a pas tenu sa parole.

Le quotidien la « Tribune » qui évoque, dans sa livraison de ce mardi, ce “rapprochement avorté” écrit que les faucons du Palais sont au cœur du blocage. “A vrai dire on ne peut reprocher grand chose à Me Abdoulaye Wade, qui après Massalikoul Jinane, s’est quand même déplacé au Palais. Ce n’est pas un acte anodin. C’est très significatif, compte tenu des relations heurtées qu’il avait avec Macky Sall”, dit un responsable de l’Apr à nos confrères du journal. A l’en croire, il faut regarder du côté de l’entourage du locataire du Palais.

“Nous faisons partie de ceux qui disent que le Président est mal entouré. Il y a des gens dans notre formation politique mais aussi dans notre coalition qui est Benno Bokk Yakaar, qui ne souhaitent pas voir Wade et Macky se retrouver pour de bon. De ce fait, ils font tout pour capoter les vraies retrouvailles, montrent de la jalousie et certains n’hésiteront pas à dire au Président que ça va le perdre politiquement. Il y a même eu des réunions tenues par des responsables de notre parti et de la coalition pour pousser le président à y aller au ralenti car leurs retrouvailles permettraient un retour de Karim Wade”, confie le responsable apériste.