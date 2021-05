Bonne nouvelle…le PM Achi est rentré en Côte d’Ivoire

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi est rentré en Côte d’Ivoire. Ce après avoir été transporté en France dans la nuit de lundi à mardi puis admis à Hôpital Américain de Neuilly pour des problèmes intestinaux. Son départ pour la France lundi a été tenu secret par l’exécutif ivoirien et n’aura été confirmé par plusieurs médias internationaux que jeudi alors que les rumeurs sur son évacuation en France commençaient à enfler. Selon la RFI, un séjour médical sur lequel les autorités ont gardé le silence, et qui a suscité une certaine inquiétude dans un pays qui perdu deux Premiers ministres successivement en moins d’un an.