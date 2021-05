Le juge Téliko cité dans l’affaire du journaliste Pape Ndiaye

L’affaire du journaliste Pape Ndiaye n’a pas livré tous ses secrets. Des magistrats ont été mouillés dans cette dite affaire, surtout le juge Souleymane Téliko, le président de l’UMS.

Selon Senegalactu qui donne l’information, c’est le second plaignant Pape Demba qui en fait la révélation dans le rapport d’enquête. “Après ces versements par orange money, le sieur NDIAYE n’a pas honoré ses engagements et pire encore il a continué à réclamer des fonds supplémentaires pour soit disant faire un rapport destiné aux organisations des droits de l’homme notamment la RADDHO et Amnesty International pour les alerter sur l’état de santé de leur frère en collaboration le Président de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS), l’honorable Juge Souleymane TELIKO, a-t-il fait savoir”, rapporte le PV d’enquête.

Exploitant le PV d’enquête, l’enquêteur rapporte que :”d’ailleurs, à l’exploitation du téléphone portable du sieur DIOP, j’ai été stupéfait de voir le journaliste Pape NDIAYE transmettre le numéro du Juge Souleymane TELIKO à celui-ci à des fins qu’il n’a pas voulu révéler. Il a été également constaté durant leurs discussions par SMS que le sieur DIOP lui a rappelé la remise du premier acompte de 500.000FCFA qui était destiné au magistrat de Kaolack. Le procès-verbal de constat y relative vous sera transmis ultérieurement”, relate le rapport.

Au vu de ces passages, l’honorabilité de ces magistrats risquent d’en prendre un sacré coup aux yeux de l’opinion.