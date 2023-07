Boubacar Kamara liste les sept maux qui minent l’essor du Sénégal

Invité l’émission L’opinion sur Walf, Boubacar Kamara a répertorié les sept maux qui minent l’essor du Sénégal : “la manipulation de la Constitution traitée comme un « morsotayukaay », les menaces sur la paix, la sécurité et la justice, l’absence d’intégrité et de stabilité du système électoral, le chômage des jeunes avec la douloureuse conséquence de l’émigration irrégulière, la politique politicienne fondée sur la recherche du profit personnel et qui a largement impacté l’administration et la justice, la corruption et le manque de respect”.

Le candidat à l’élection présidentielle a aussi pourfendu le dialogue national qu’il décrit comme une “Sainte Alliance pour sauver l’ancien système politicien contre la nouvelle opposition politique qui veut sauver le Sénégal”. L’ancien Directeur des Douanes a aussi évoqué “la pseudo-réforme du parrainage qui en garde la tare principale, le parrainage unique par citoyen et l’absence de recours pour les citoyens dont le parrainage est rejeté”.

Enfin sur la suppression de la CREI et l’avènement du parquet financier, il estime que “la mesure est incomplète en ce qu’elle laisse en rade les réformes indispensables des autres institutions comme l’OFNAC, l’IGE et les autres institutions de contrôle interne”. Cette suppression par le régime qui l’a laissée tomber en désuétude “après s’en être servi pour éliminer un potentiel candidat”, selon lui, est également jugée “suspecte à quelques mois de l’élection présidentielle sans candidat sortant”.

Boubacar Kamara, repris par Seneweb, préconise la mise en place de l’Office Central de la Prévention, de Contrôle et de Lutte contre la Corruption et les délits voisins, institution financièrement et techniquement autonome.