Bougar libre…La colère de Abass Fall

Abass Fall avait déposé une plainte contre Bougar Diouf qui s’est présenté devant les enquêteurs ce mercredi. Le maire de Dakar qui annonce que M. Diouf n’a pas été retenu par les enquêteurs, évoque une main derrière cette mesure.

«Bougar est libre après avoir gravement porté atteinte à notre honorabilité. Cette main derrière sa libération doit avoir honte», a publié Abass Fall sur ses plateformes numériques.

Qui est donc derrière cette mesure ? L’allusion du responsable de Pastef est presque claire : «Protéger le Président est devenu un passe-droit pour insulter et diffamer sans raison et s’en tirer. C’est ce Sénégal que nous avions vendu aux Sénégalais. Quelle honte», a-t-il ajouté dans des propos repris par Seneweb.