Boy Djiné risque deux ans de prison pour évasion

2 ans de prison ferme, c’est la peine requise contre Boy Djiné jugé pour évasion de la prison de Camp pénal et association de malfaiteurs. Les trois agents de l’administration pénitentiaire, poursuivis pour complicité risquent 6 mois avec sursis. Cette même peine est requise contre deux amis de Boy Djiné, poursuivis pour entrave à la justice.

Boy Djiné, Baye Modou Fall à l’état civil, a comparu ce mercredi, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour les faits d’association de malfaiteurs et évasion de prison. Il n’était pas le seul devant le prétoire. Deux de ses amis en l’occurrence Cheikh Ndiaye et Dame Sy étaient à ses côtés pour les délits d’entrave à la justice.

En sus, trois éléments de l’administration pénitentiaire qui assuraient la garde le jour de l’évasion sont dans la cause. Il s’agit de Idrissa Diop, Amath Ndong et Djibril Ciss. Ils sont poursuivis pour connivence ayant facilité l’évasion et encourent la peine de 6 mois avec sursis pour lesdits faits. Les deux amis du prisonnier le plus célèbre au Sénégal risquent la même sanction. Là, le parquet a requis 2 ans ferme contre Boy Djiné. Lire la suite en cliquant ICI